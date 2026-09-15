Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние;, 655306
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ);
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%555 руб. 1 850 руб.
В наличии
Код товара: 655306
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
555 руб. -70%
1 850 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ);
Назначение
аппарат для ухода за лицом
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
500
Описание товара Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Тип: аппарат для ухода за лицом
- Тип кожи: для всех типов кожи
- Тип воздействия: ультразвук
- Эффект: очищение
- Назначение: очищение
- Мощность, Вт: 1
- Количество режимов: 1
- Источник питания: аккумулятор
Причина уценки: После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ);
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Бренд
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ);
Назначение
аппарат для ухода за лицом
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Тип: аппарат для ухода за лицом
- Тип кожи: для всех типов кожи
- Тип воздействия: ультразвук
- Эффект: очищение
- Назначение: очищение
- Мощность, Вт: 1
- Количество режимов: 1
- Источник питания: аккумулятор
Причина уценки: После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ);
Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние; - купить по цене 555 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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