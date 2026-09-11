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Карта памяти microSD Delkin 128GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти microSD Delkin 128GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером

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Карта памяти microSD Delkin 128GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654087
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Характеристики

Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти microSD Delkin 128GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером

Оптимизированная для использования в экшн-камерах, дронах, GPS-навигаторах, эхолотах и других мобильных устройствах, карта памяти 128 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC от Delkin Devices имеет емкость 128 ГБ и использует преимущества шины UHS-I для поддержки максимальной скорости чтения 100 МБ / с и максимальной скорости записи 75 МБ / с. Эта карта также разработана с учетом классов скорости видео V30 и U3, которые гарантируют минимальную скорость записи не менее 30 МБ / с. Все это позволяет пользователям снимать видео в формате 4K, Full HD, HDR (высокий динамический диапазон) и HFR (высокая частота кадров). Она также поддерживает фотосъемку в формате raw и JPEG, быстрые серии фотографий, замедленную съемку и многое другое.

Отзывы о товаре Карта памяти microSD Delkin 128GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером




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Характеристики
Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Описание
Оптимизированная для использования в экшн-камерах, дронах, GPS-навигаторах, эхолотах и других мобильных устройствах, карта памяти 128 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC от Delkin Devices имеет емкость 128 ГБ и использует преимущества шины UHS-I для поддержки максимальной скорости чтения 100 МБ / с и максимальной скорости записи 75 МБ / с. Эта карта также разработана с учетом классов скорости видео V30 и U3, которые гарантируют минимальную скорость записи не менее 30 МБ / с. Все это позволяет пользователям снимать видео в формате 4K, Full HD, HDR (высокий динамический диапазон) и HFR (высокая частота кадров). Она также поддерживает фотосъемку в формате raw и JPEG, быстрые серии фотографий, замедленную съемку и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSD Delkin 128GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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