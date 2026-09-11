Карта памяти microSD Delkin 128GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером

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Оптимизированная для использования в экшн-камерах, дронах, GPS-навигаторах, эхолотах и других мобильных устройствах, карта памяти 128 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC от Delkin Devices имеет емкость 128 ГБ и использует преимущества шины UHS-I для поддержки максимальной скорости чтения 100 МБ / с и максимальной скорости записи 75 МБ / с. Эта карта также разработана с учетом классов скорости видео V30 и U3, которые гарантируют минимальную скорость записи не менее 30 МБ / с. Все это позволяет пользователям снимать видео в формате 4K, Full HD, HDR (высокий динамический диапазон) и HFR (высокая частота кадров). Она также поддерживает фотосъемку в формате raw и JPEG, быстрые серии фотографий, замедленную съемку и многое другое.

Оптимизированная для использования в экшн-камерах, дронах, GPS-навигаторах, эхолотах и других мобильных устройствах, карта памяти 128 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC от Delkin Devices имеет емкость 128 ГБ и использует преимущества шины UHS-I для поддержки максимальной скорости чтения 100 МБ / с и максимальной скорости записи 75 МБ / с. Эта карта также разработана с учетом классов скорости видео V30 и U3, которые гарантируют минимальную скорость записи не менее 30 МБ / с. Все это позволяет пользователям снимать видео в формате 4K, Full HD, HDR (высокий динамический диапазон) и HFR (высокая частота кадров). Она также поддерживает фотосъемку в формате raw и JPEG, быстрые серии фотографий, замедленную съемку и многое другое.

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