Батарейки Panasonic LR03EGE/4BP AAA щелочные Evolta в блистере 4шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653995
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Батарейки Panasonic LR03EGE/4BP AAA щелочные Evolta в блистере 4шт
Рекордная производительность высокопремиальных щелочных батареек позволяет обеспечивать электропитанием технические устройства любого уровня потребления энергии: низкого, среднего или высокого.
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Рекордная производительность высокопремиальных щелочных батареек позволяет обеспечивать электропитанием технические устройства любого уровня потребления энергии: низкого, среднего или высокого.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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