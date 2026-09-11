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Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green

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Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 1
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 2
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 3
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 4
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 5
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 6
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 7
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 8
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 9
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 10
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 11
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 12
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 13
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 14
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 15
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 16
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 17
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT SE
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.64
Разрешение экрана
280?456
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 10
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 11
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 12
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 13
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 14
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 15
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 16
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 17
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653913
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT SE
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.64
Разрешение экрана
280?456
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, физической активности
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
поиск смартфона
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
съёмный крэдл
Емкость аккумулятора, мAч
180
Время работы в активном режиме
144
Габариты
30 x46x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
110

Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green

Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Special Edition оборудованы мощным аккумулятором, энергия которого рассчитана на 144-часовой доступ к функционалу. Женский календарь помогает контролировать цикл и сопутствующие симптомы. Для поддержания физической формы предусмотрено 100 тренировок. Точные датчики определяют содержание кислорода в крови, пройденное расстояние, уровень стресса. Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Special Edition фиксируются на запястье посредством силиконового ремешка. Информация транслируется на AMOLED-дисплей диагональю 1.64 дюйма. Синхронизация со смартфоном через Bluetooth-интерфейс позволяет получать уведомления от приложений и входящих вызовах, а также управлять композициями.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT SE
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.64
Разрешение экрана
280?456
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, физической активности
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
поиск смартфона
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
съёмный крэдл
Емкость аккумулятора, мAч
180
Время работы в активном режиме
144
Габариты
30 x46x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Special Edition оборудованы мощным аккумулятором, энергия которого рассчитана на 144-часовой доступ к функционалу. Женский календарь помогает контролировать цикл и сопутствующие симптомы. Для поддержания физической формы предусмотрено 100 тренировок. Точные датчики определяют содержание кислорода в крови, пройденное расстояние, уровень стресса. Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Special Edition фиксируются на запястье посредством силиконового ремешка. Информация транслируется на AMOLED-дисплей диагональю 1.64 дюйма. Синхронизация со смартфоном через Bluetooth-интерфейс позволяет получать уведомления от приложений и входящих вызовах, а также управлять композициями.


Теги товара: Женские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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