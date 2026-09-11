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Сумка-шоппер арт.8688 "Синие коты Петербург по любви" (35*40 см.) худ. Зенюк купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка-шоппер арт.8688 "Синие коты Петербург по любви" (35*40 см.) худ. Зенюк

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Сумка-шоппер арт.8688 &quot;Синие коты Петербург по любви&quot; (35*40 см.) худ. Зенюк
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзаки и переноски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
460 руб.  1 003 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652572
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Рюкзаки и переноски
Дополнительно
дизайнер ское оформление
Материал
текстиль
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
100

Описание товара Сумка-шоппер арт.8688 "Синие коты Петербург по любви" (35*40 см.) худ. Зенюк

Сумка с дизайнерским оформлением. Выполнена из текстиля.

Отзывы о товаре Сумка-шоппер арт.8688 "Синие коты Петербург по любви" (35*40 см.) худ. Зенюк




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Рюкзаки и переноски
Дополнительно
дизайнер ское оформление
Материал
текстиль
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка с дизайнерским оформлением. Выполнена из текстиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка-шоппер арт.8688 "Синие коты Петербург по любви" (35*40 см.) худ. Зенюк - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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