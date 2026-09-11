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Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G)

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Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 5
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 6
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 7
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 7
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651896
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х51х24
Вес, кг.
13.55

Описание товара Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin IV WH позиционируется как система охлаждения для центрального процессора с высоким уровнем тепловой нагрузки. Аксессуар монтируется на процессор и решает задачу оптимизации его рабочей температуры, отводя до 280 Вт выделяемой ЦПУ тепловой энергии. В его конструкции предусмотрены медное основание, алюминиевый радиатор для рассеивания тепла и 7 тепловых трубок. Активная система воздушного охлаждения для процессора DEEPCOOL Assassin IV WH поставляется вместе с креплением, необходимых для его фиксации на ЦПУ. В конструкции устройства предусмотрены вентиляторы размером 140x140 мм и 120x120 мм. Подключение вентиляторов, поддерживающих вращение со скоростью 500-1700 об/мин, осуществляется к разъемам питания 4-pin. В изделии имеется световой индикатор, информирующий о подключении режима повышенной производительности.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin IV WH позиционируется как система охлаждения для центрального процессора с высоким уровнем тепловой нагрузки. Аксессуар монтируется на процессор и решает задачу оптимизации его рабочей температуры, отводя до 280 Вт выделяемой ЦПУ тепловой энергии. В его конструкции предусмотрены медное основание, алюминиевый радиатор для рассеивания тепла и 7 тепловых трубок. Активная система воздушного охлаждения для процессора DEEPCOOL Assassin IV WH поставляется вместе с креплением, необходимых для его фиксации на ЦПУ. В конструкции устройства предусмотрены вентиляторы размером 140x140 мм и 120x120 мм. Подключение вентиляторов, поддерживающих вращение со скоростью 500-1700 об/мин, осуществляется к разъемам питания 4-pin. В изделии имеется световой индикатор, информирующий о подключении режима повышенной производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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