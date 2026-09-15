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Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706)

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Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 1
Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 2
Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 3
Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 4
Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 5
Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 6
Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 7
Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
  • Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 1
  • Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 2
  • Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 3
  • Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 4
  • Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 5
  • Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 6
  • Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 7
  • Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
970 руб.  2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651077
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х7
Вес, г.
35

Описание товара Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706)

Картридер UGREEN оснащенный разъемами USB 3.0 Type A и Type C, можно использовать для обмена данными между картами памяти и ПК, ноутбуками, мобильными телефонами и планшетами с поддержкой USB-A / USB-C / thunderbolt 3 с OTG. Благодаря встроенным микросхемам USB 3.0 устройство чтения карт USB обеспечивает высокую скорость передачи данных до 5 Гбит / с и позволяет передавать фильмы в формате HD размером 1 ГБ всего за секунды.

Отзывы о товаре Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Описание
Картридер UGREEN оснащенный разъемами USB 3.0 Type A и Type C, можно использовать для обмена данными между картами памяти и ПК, ноутбуками, мобильными телефонами и планшетами с поддержкой USB-A / USB-C / thunderbolt 3 с OTG. Благодаря встроенным микросхемам USB 3.0 устройство чтения карт USB обеспечивает высокую скорость передачи данных до 5 Гбит / с и позволяет передавать фильмы в формате HD размером 1 ГБ всего за секунды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридер UGREEN USB-C + USB-A 3.0 для карт памяти TF/SD (50706) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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