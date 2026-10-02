Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет черный (30724)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет черный (30724)
USB-аудиоадаптер UGREEN идеально подходит для замены неисправной звуковой карты или аудиопорта, он добавляет к компьютеру монофонический микрофонный вход и стереофонический аудиовыход через порт USB, что позволит подключить существующие наушники, гарнитуру, динамики или микрофон с разъемом 3,5 мм к компьютеру через интерфейс USB. Аудиоадаптер защищает от электромагнитных помех и обеспечивает стабильное и лучшее качество звука. Отлично подойдет для Skype/ICQ/Google Hangouts/TeamSpeak, дополнительно подойдет как второй источник звука для одновременной работы колонок и наушников. Для полноценной работы не требуется установка дополнительного драйвера. Питание от порта USB, для этой удобной звуковой карты не требуется внешнее питание. Прочный материал ABS делает USB-адаптер для наушников компактным и легким. Windows 10/98SE/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/Linux/Mac OSX/PS4/Google Chromebook/Windows Surface Pro 3/Raspberry Pi совместимы с адаптером USB-Audio. Отношение сигнал-шум: 94 дБ
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