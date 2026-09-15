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Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596)

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Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 1
Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 2
Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 3
Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 4
Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 5
Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 6
Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 1
  • Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 2
  • Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 3
  • Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 4
  • Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 5
  • Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 6
  • Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651037
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х2
Вес, г.
26

Описание товара Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596)

Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Переходник Ugreen CM193 (50596) 2 Ports USB-C Hub + 3.5mm Audio Кабель переходник аудио USB-C - 3.5 мм.+USB-C 2.0 (CM193) Ugreen - этот USB-C до 3,5 мм. адаптер для наушников специально разработан для ваших последних устройств USB-C, которые удалили 3,5 мм. аудио разъем. Вы сможете заряжать телефон во время прослушивания музыки одновременно! Отличный выбор, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами существующего 3,5-мм разъема для наушников, а не покупать новый.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Переходник Ugreen CM193 (50596) 2 Ports USB-C Hub + 3.5mm Audio Кабель переходник аудио USB-C - 3.5 мм.+USB-C 2.0 (CM193) Ugreen - этот USB-C до 3,5 мм. адаптер для наушников специально разработан для ваших последних устройств USB-C, которые удалили 3,5 мм. аудио разъем. Вы сможете заряжать телефон во время прослушивания музыки одновременно! Отличный выбор, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами существующего 3,5-мм разъема для наушников, а не покупать новый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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