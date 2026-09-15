Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Адаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, длина 0,1м, (50596)
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Переходник Ugreen CM193 (50596) 2 Ports USB-C Hub + 3.5mm Audio Кабель переходник аудио USB-C - 3.5 мм.+USB-C 2.0 (CM193) Ugreen - этот USB-C до 3,5 мм. адаптер для наушников специально разработан для ваших последних устройств USB-C, которые удалили 3,5 мм. аудио разъем. Вы сможете заряжать телефон во время прослушивания музыки одновременно! Отличный выбор, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами существующего 3,5-мм разъема для наушников, а не покупать новый.
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