Top.Mail.Ru
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 1
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 2
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 3
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 4
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 5
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 6
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 7
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 8
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 9
Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 1
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 3
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 4
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 5
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 6
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 7
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 8
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 9
  • Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650800
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
8.55

Описание товара Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый

Телевизор Digma Pro QLED 43L качество и функциональность. Телевизор Digma Pro предлагает высокое разрешение 3840x2160 , что соответствует стандарту 4K UHD. Это обеспечивает четкое и детализированное изображение, которое будет радовать глаз и погружать вас в мир развлечений. Digma Pro оснащена платформой Smart TV на базе Google TV, что позволяет использовать различные приложения и сервисы. Вы сможете наслаждаться любимыми фильмами и сериалами, а также узнавать последние новости и погоду. Благодаря наличию Wi-Fi и Bluetooth, вы сможете легко подключить телевизор к интернету и другим устройствам, а также использовать беспроводные наушники и колонки. Телевизор Digma Pro станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения, функциональность и удобство использования.

Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор Digma Pro QLED 43L качество и функциональность. Телевизор Digma Pro предлагает высокое разрешение 3840x2160 , что соответствует стандарту 4K UHD. Это обеспечивает четкое и детализированное изображение, которое будет радовать глаз и погружать вас в мир развлечений. Digma Pro оснащена платформой Smart TV на базе Google TV, что позволяет использовать различные приложения и сервисы. Вы сможете наслаждаться любимыми фильмами и сериалами, а также узнавать последние новости и погоду. Благодаря наличию Wi-Fi и Bluetooth, вы сможете легко подключить телевизор к интернету и другим устройствам, а также использовать беспроводные наушники и колонки. Телевизор Digma Pro станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения, функциональность и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Digma Pro QLED 43L Google TV Frameless черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...