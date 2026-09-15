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Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный

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Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 1
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 2
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 3
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 4
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 5
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 6
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 7
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 8
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 9
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 10
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 11
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 1
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 2
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 3
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 4
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 5
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 6
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 7
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 8
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 9
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 10
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 11
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный

Этот тонкий, кристально чистый чехол позволяет подчеркнуть первоклассный дизайн вашего телефона. Изготовленный на заказ полимер TPU, предотвращающий пожелтение, гарантирует, что ваш чехол дольше остается прозрачным. Изготовленный на 100% из материалов, пригодных для вторичной переработки, SPECTRUM CLEAR обеспечивает вашему устройству первоклассную защиту от падения. Наш фирменный стиль HEXOTEK поглощение ударов был интегрирован во внутренний периметр корпуса, что делает его безопасным при падении с высоты до 3 м. Тонкий и легкий дизайн не увеличит объем вашего телефона. Выступающие края защищают экран и камеру от повседневных ударов и царапин. Изготовленный на заказ высокоэффективный антимикробный полимер помогает защитить ваш телефон от микробов. SPECTRUM CLEAR разработан в экологическом стиле с использованием материалов, на 100% пригодных для вторичной переработки, и производится по возможности экологичными методами.

Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Страна производитель
Китай
Описание
Этот тонкий, кристально чистый чехол позволяет подчеркнуть первоклассный дизайн вашего телефона. Изготовленный на заказ полимер TPU, предотвращающий пожелтение, гарантирует, что ваш чехол дольше остается прозрачным. Изготовленный на 100% из материалов, пригодных для вторичной переработки, SPECTRUM CLEAR обеспечивает вашему устройству первоклассную защиту от падения. Наш фирменный стиль HEXOTEK поглощение ударов был интегрирован во внутренний периметр корпуса, что делает его безопасным при падении с высоты до 3 м. Тонкий и легкий дизайн не увеличит объем вашего телефона. Выступающие края защищают экран и камеру от повседневных ударов и царапин. Изготовленный на заказ высокоэффективный антимикробный полимер помогает защитить ваш телефон от микробов. SPECTRUM CLEAR разработан в экологическом стиле с использованием материалов, на 100% пригодных для вторичной переработки, и производится по возможности экологичными методами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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