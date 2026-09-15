Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный
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Характеристики
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный
Этот тонкий, кристально чистый чехол позволяет подчеркнуть первоклассный дизайн вашего телефона. Изготовленный на заказ полимер TPU, предотвращающий пожелтение, гарантирует, что ваш чехол дольше остается прозрачным. Изготовленный на 100% из материалов, пригодных для вторичной переработки, SPECTRUM CLEAR обеспечивает вашему устройству первоклассную защиту от падения. Наш фирменный стиль HEXOTEK поглощение ударов был интегрирован во внутренний периметр корпуса, что делает его безопасным при падении с высоты до 3 м. Тонкий и легкий дизайн не увеличит объем вашего телефона. Выступающие края защищают экран и камеру от повседневных ударов и царапин. Изготовленный на заказ высокоэффективный антимикробный полимер помогает защитить ваш телефон от микробов. SPECTRUM CLEAR разработан в экологическом стиле с использованием материалов, на 100% пригодных для вторичной переработки, и производится по возможности экологичными методами.
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