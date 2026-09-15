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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный

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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 1
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 2
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 3
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 4
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 5
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 6
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 7
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 8
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 9
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 10
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 11
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 12
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 13
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 14
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 1
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 2
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 3
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 4
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 5
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 6
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 7
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 8
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 9
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 10
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 11
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 12
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 13
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 14
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный

HYBRID CLEAR имеет встроенные магниты и сертифицирован по Мировому стандарту вторичной переработки за использование материалов, на 100% пригодных для вторичной переработки, и производится с соблюдением экологических требований. Обеспечивает превосходную защиту от падений и противомикробную защиту от пожелтения.

Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Страна производитель
Китай
Описание
HYBRID CLEAR имеет встроенные магниты и сертифицирован по Мировому стандарту вторичной переработки за использование материалов, на 100% пригодных для вторичной переработки, и производится с соблюдением экологических требований. Обеспечивает превосходную защиту от падений и противомикробную защиту от пожелтения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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