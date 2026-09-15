Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 650386
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный
BALLISTIC_R / / НЕЙЛОН имеет защитную оболочку из баллистического нейлона, что придает вашему устройству изысканный, но прочный вид. Встроенные магниты делают ваше устройство совместимым с зарядкой и аксессуарами MagSafe.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
BALLISTIC_R / / НЕЙЛОН имеет защитную оболочку из баллистического нейлона, что придает вашему устройству изысканный, но прочный вид. Встроенные магниты делают ваше устройство совместимым с зарядкой и аксессуарами MagSafe.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный - этот товар вы можете купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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