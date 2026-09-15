Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%1 380 руб. 1 680 руб.
В наличии
Код товара: 650385
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 380 руб. -18%
1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
50
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный
Этот чехол для телефона - исключительный продукт. Уровень защиты, который он обеспечивает, не имеет аналогов. Посадка идеальная, а кнопки невероятно отзывчивые. Он обеспечивает удобный захват, а внимание к деталям замечательное.
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Этот чехол для телефона - исключительный продукт. Уровень защиты, который он обеспечивает, не имеет аналогов. Посадка идеальная, а кнопки невероятно отзывчивые. Он обеспечивает удобный захват, а внимание к деталям замечательное.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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