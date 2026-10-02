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Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00

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Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00 - фото 1
Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1005
Охлаждение
пассивное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00 - фото 1
  • Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649859
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1005
Охлаждение
пассивное
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
620

Описание товара Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1005
Охлаждение
пассивное
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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