Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00
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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1005
Охлаждение
пассивное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649859
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1005
Охлаждение
пассивное
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
620
Описание товара Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
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Теги товара: Для игр в 4K, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1005
Охлаждение
пассивное
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Страна производитель
Китай
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 4K, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 4K, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Видеокарта MSI TESLA T4 16GB ATX 900-2G183-6300-T00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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