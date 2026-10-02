Тумба Kyocera CB-421H металлическая высокая для TASKalfa 180/181/220/221 870LD00063
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка
Совместимость
Kyocera TASKalfa 180, Kyocera TASKalfa 220, Kyocera TASKalfa 181, Kyocera TASKalfa 221
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648018
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Подставка
Дополнительно
колеса для перемещения
Совместимость
Kyocera TASKalfa 180, Kyocera TASKalfa 220, Kyocera TASKalfa 181, Kyocera TASKalfa 221
Цвет
серый
Особенности
открывающиеся дверцы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х30
Вес, кг.
13
Описание товара Тумба Kyocera CB-421H металлическая высокая для TASKalfa 180/181/220/221 870LD00063
Высокая металлическая тумба-подставка на колёсиках, в которой удобно хранить запас бумаги и расходных материалов
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
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Бренд
Kyocera
Тип товара
Подставка
Дополнительно
колеса для перемещения
Совместимость
Kyocera TASKalfa 180, Kyocera TASKalfa 220, Kyocera TASKalfa 181, Kyocera TASKalfa 221
Цвет
серый
Особенности
открывающиеся дверцы
Страна производитель
Китай
Высокая металлическая тумба-подставка на колёсиках, в которой удобно хранить запас бумаги и расходных материалов
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Тумба Kyocera CB-421H металлическая высокая для TASKalfa 180/181/220/221 870LD00063 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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