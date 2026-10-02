Автоподатчик Kyocera DP-7150 оригиналов реверсивный скорость 80 изобр/мин в симплексе, емкость 140л.((1203V35NL0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоподатчик
Совместимость
TASKalfa 2554ci, TASKalfa 3554ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648016
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Автоподатчик
Дополнительно
ресурс: 50 листов
Совместимость
TASKalfa 2554ci, TASKalfa 3554ci
Особенности
лазерный принтер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х10
Вес, кг.
14
Описание товара Автоподатчик Kyocera DP-7150 оригиналов реверсивный скорость 80 изобр/мин в симплексе, емкость 140л.((1203V35NL0)
Тип товара: Опция для Принтера / МФУ / Сканер, Тип оборудования: Запчасть, Тип совместимых устройств: МФУ / Принтеры.
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Бренд
Kyocera
Тип товара
Автоподатчик
Дополнительно
ресурс: 50 листов
Совместимость
TASKalfa 2554ci, TASKalfa 3554ci
Особенности
лазерный принтер
Страна производитель
Китай
Тип товара: Опция для Принтера / МФУ / Сканер, Тип оборудования: Запчасть, Тип совместимых устройств: МФУ / Принтеры.
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Автоподатчик Kyocera DP-7150 оригиналов реверсивный скорость 80 изобр/мин в симплексе, емкость 140л.((1203V35NL0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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