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Дополнительный лоток Xerox на 2000 листов (только для аппаратов с 4-мя лотками) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дополнительный лоток Xerox на 2000 листов (только для аппаратов с 4-мя лотками)

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Дополнительный лоток Xerox на 2000 листов (только для аппаратов с 4-мя лотками)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648006
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
на 2000 листов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х50
Вес, кг.
5

Описание товара Дополнительный лоток Xerox на 2000 листов (только для аппаратов с 4-мя лотками)

 Дополнительный лоток, Назначение: Для подачи бумаги, Совместимость: AL C8000, VL B7000/С7000, WC 5300, 7800, 7800i, 7970, 7970i, Xerox Colour C60/C70, Формат бумаги: A4, В5, Вместимость: 60–216 г/м, Материал корпуса: пластик, Размеры (ШxВxГ): 53х50х76 см

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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
на 2000 листов
Страна производитель
Китай
Описание
 Дополнительный лоток, Назначение: Для подачи бумаги, Совместимость: AL C8000, VL B7000/С7000, WC 5300, 7800, 7800i, 7970, 7970i, Xerox Colour C60/C70, Формат бумаги: A4, В5, Вместимость: 60–216 г/м, Материал корпуса: пластик, Размеры (ШxВxГ): 53х50х76 см
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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