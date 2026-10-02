Тонер-картридж Pantum CTO-910HY для CM9106DN/CM9706DN 11.5k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9106DN/CM9706DN
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
11500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647966
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9106DN/CM9706DN
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
11500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.5
Описание товара Тонер-картридж Pantum CTO-910HY для CM9106DN/CM9706DN 11.5k
Оригинальный лазерный картридж Pantum CTO-910HY для CM9106DN/CM9706DN 11.5k желтый.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9106DN/CM9706DN
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
11500
Страна производитель
Китай
Оригинальный лазерный картридж Pantum CTO-910HY для CM9106DN/CM9706DN 11.5k желтый.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж Pantum CTO-910HY для CM9106DN/CM9706DN 11.5k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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