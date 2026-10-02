Тонер-картридж Pantum CTO-910HM для CM9106DN/CM9706DN 11.5k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9105DN, CM9705DN
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
11500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9105DN, CM9705DN
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
11500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.5
Описание товара Тонер-картридж Pantum CTO-910HM для CM9106DN/CM9706DN 11.5k
Картридж лазерный Pantum CTO-910HM (Pantum CTO-910HM) пурпурный 11500 стр для лазерного принтера Pantum CM9105DN, CM9705DN.
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Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9105DN, CM9705DN
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
11500
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Pantum CTO-910HM (Pantum CTO-910HM) пурпурный 11500 стр для лазерного принтера Pantum CM9105DN, CM9705DN.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж Pantum CTO-910HM для CM9106DN/CM9706DN 11.5k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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