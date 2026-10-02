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Тонер-картридж Pantum CTO-910HC для CM9106DN/CM9706DN 11.5k купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Pantum CTO-910HC для CM9106DN/CM9706DN 11.5k

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Тонер-картридж Pantum CTO-910HC для CM9106DN/CM9706DN 11.5k - фото 1
Тонер-картридж Pantum CTO-910HC для CM9106DN/CM9706DN 11.5k - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9105DN, CM9705DN
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
11500
  • Тонер-картридж Pantum CTO-910HC для CM9106DN/CM9706DN 11.5k - фото 1
  • Тонер-картридж Pantum CTO-910HC для CM9106DN/CM9706DN 11.5k - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647963
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9105DN, CM9705DN
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
11500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.5

Описание товара Тонер-картридж Pantum CTO-910HC для CM9106DN/CM9706DN 11.5k

Картридж лазерный Pantum CTO-910HC (Pantum CTO-910HC) голубой 11500 стр для лазерного принтера Pantum CM9105DN, CM9705DN.

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9105DN, CM9705DN
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
11500
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Pantum CTO-910HC (Pantum CTO-910HC) голубой 11500 стр для лазерного принтера Pantum CM9105DN, CM9705DN.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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