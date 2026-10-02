Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M)
Интерфейс USB является непременным атрибутом любой компьютерной или оргтехники. Этот интерфейс присутствует в составе компьютеров, ноутбуков, принтеров, сканеров и другой электронной техники и служит для передачи информации между электронными устройствами. Кабель USB AOpen, представленный вашему вниманию поможет вам подключить к компьютеру большое количество устройств и обмениваться между ними информацией. Длина кабеля составляет 10 м., что позволит Вам устанавливать технику в удобном для Вас месте помещения. Кабель оснащён разъёмами USB 2.0 (am) и USB 2.0 (f), изготовлен из качественных материалов и обладает прочностью и долговечностью. Использование при изготовлении качественных материалов обеспечивает высокую скорость передачи сигналов и стабильную связь между электронными устройствами. Стоит отметить и более чем выгодную стоимость кабеля USB AOpen, что делает его доступным для любого пользователя.
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