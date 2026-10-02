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Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M)

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Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M) - фото 1
Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M) - фото 2
Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Выходной ток, A
5
Цвет
серебряный
  • Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M) - фото 1
  • Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M) - фото 2
  • Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647840
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Характеристики

Бренд
Aopen
Тип товара
Кабель
Длина провода
10
Разъем подключения
USB 2.0 A, USB 2.0 A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Выходной ток, A
5
Цвет
серебряный
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
370

Описание товара Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M)

Интерфейс USB является непременным атрибутом любой компьютерной или оргтехники. Этот интерфейс присутствует в составе компьютеров, ноутбуков, принтеров, сканеров и другой электронной техники и служит для передачи информации между электронными устройствами. Кабель USB AOpen, представленный вашему вниманию поможет вам подключить к компьютеру большое количество устройств и обмениваться между ними информацией. Длина кабеля составляет 10 м., что позволит Вам устанавливать технику в удобном для Вас месте помещения. Кабель оснащён разъёмами USB 2.0 (am) и USB 2.0 (f), изготовлен из качественных материалов и обладает прочностью и долговечностью. Использование при изготовлении качественных материалов обеспечивает высокую скорость передачи сигналов и стабильную связь между электронными устройствами. Стоит отметить и более чем выгодную стоимость кабеля USB AOpen, что делает его доступным для любого пользователя.

Отзывы о товаре Кабель Aopen USB2.0-repeater, Am-Af 10м (ACU823-10M)




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Характеристики
Бренд
Aopen
Тип товара
Кабель
Длина провода
10
Разъем подключения
USB 2.0 A, USB 2.0 A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Выходной ток, A
5
Цвет
серебряный
Описание
Интерфейс USB является непременным атрибутом любой компьютерной или оргтехники. Этот интерфейс присутствует в составе компьютеров, ноутбуков, принтеров, сканеров и другой электронной техники и служит для передачи информации между электронными устройствами. Кабель USB AOpen, представленный вашему вниманию поможет вам подключить к компьютеру большое количество устройств и обмениваться между ними информацией. Длина кабеля составляет 10 м., что позволит Вам устанавливать технику в удобном для Вас месте помещения. Кабель оснащён разъёмами USB 2.0 (am) и USB 2.0 (f), изготовлен из качественных материалов и обладает прочностью и долговечностью. Использование при изготовлении качественных материалов обеспечивает высокую скорость передачи сигналов и стабильную связь между электронными устройствами. Стоит отметить и более чем выгодную стоимость кабеля USB AOpen, что делает его доступным для любого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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