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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647803
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Описание товара Кабель GreenConnect 10.0m USB 2.0, AM/microB, черно-прозрачный (GCR-53813)
Активный кабель с усилителем сигнала USB 2.0 AM/micro USB позволяет провести стабильный сигнал между мобильным устройством и компьютером на значительном расстоянии друг от друга. Кабель MicroUSB обеспечивает высококачественное соединение между ПК, ноутбуком, USB хабом и устройством с micro USB разъемом, таким планшет, MP3-плеер или сотовый телефон. Особенности: Чип-усилитель: стабильная передача данных на большие расстояния. LED-индикаторы питания и соединения. Поддержка стандарта USB 2.0. Скорость передачи сигнала до 480 Мбит/с.. Технология Plug&Play: не требует установки дополнительного ПО. Экранирование и армирование: сигнал без помех и прерываний. Прочная гибкая оболочка RoHS PVC. Устойчивость к низким температурам: стабильная работа до -20°С. Совместимость со всеми современными ОС. Подключение дополнительного питания 5V. Кабель для дополнительного питания в комплекте. Для подключения телефона, планшета, камеры и других устройств с разъемом MicroUSB.
Активный кабель с усилителем сигнала USB 2.0 AM/micro USB позволяет провести стабильный сигнал между мобильным устройством и компьютером на значительном расстоянии друг от друга. Кабель MicroUSB обеспечивает высококачественное соединение между ПК, ноутбуком, USB хабом и устройством с micro USB разъемом, таким планшет, MP3-плеер или сотовый телефон. Особенности: Чип-усилитель: стабильная передача данных на большие расстояния. LED-индикаторы питания и соединения. Поддержка стандарта USB 2.0. Скорость передачи сигнала до 480 Мбит/с.. Технология Plug&Play: не требует установки дополнительного ПО. Экранирование и армирование: сигнал без помех и прерываний. Прочная гибкая оболочка RoHS PVC. Устойчивость к низким температурам: стабильная работа до -20°С. Совместимость со всеми современными ОС. Подключение дополнительного питания 5V. Кабель для дополнительного питания в комплекте. Для подключения телефона, планшета, камеры и других устройств с разъемом MicroUSB.
Кабель GreenConnect 10.0m USB 2.0, AM/microB, черно-прозрачный (GCR-53813) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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