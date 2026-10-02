Кабель GreenConnect PROF 2.0m USB 2.0, AM/BM, черный (GCR-52423)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect PROF 2.0m USB 2.0, AM/BM, черный (GCR-52423)
Кабель GCR с поддержкой стандарта USB 2.0 предназначен для подключения принтера, камеры, сканера, МФУ и других устройств с разъемом BM к компьютеру для синхронизации данных и быстрой печати. Кабель изготовлен в строгом соответствии с современными европейскими стандартами. Изоляция экологична и соответствует директиве RoHS. Экранирование и ферритовые фильтры надежно защищают сигнал от помех. Армирование делает кабель прочным и уберегает от внешних повреждений. Благодаря использованию антифризных присадок в оболочке кабеля, он способен работать при температурах до - 20 градусов. BM кабели от GCR - это самое надежный способ подключить ваш принтер, сканер или МФУ. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / BМ [штекер]. Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/с. Совместимость: USB 2.0. Материал проводника: бескислородная медь. Тип оболочки: RoHS PVC. Ферритовые фильтры: да. Экранирование: да. Армирование: да.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001)
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитХаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитХаб UGREEN CM416 (10915) USB 3.0 4-Port Hub. провода: 25 см. чер...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКабель UGREEN DP101-10238 Black (10238)
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитКабель Baseus PicoGo 1м Moon White (P10376800211-00)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитАдаптер UGREEN US230 (30771) Gigabit 10/100/1000Mbps PCI Express...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитКабель Baseus Flash Series II 1.2m Black (CASS030001)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКабель UGREEN US353 (10387) USB-C/M to USB-C/F Gen2 5A Extension...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКабель UGREEN HD140 (80404) HDMI 2.1 Male To Male Cable 8K Braid...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКабель UGREEN US161 (50751) USB 3.1 Type C Male to C Male Cable ...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКабель UGREEN VG101 (11632) VGA Male to Male Cable. 5 м. черный
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКабель UGREEN US316 (90120) USB-C 2.0 to USB-C 2.0 5A Data Cabl...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PROF 2.0m USB 2.0, AM/BM, черный (GCR-52423)