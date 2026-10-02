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Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF)

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Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647709
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type C (m), USB Type C (m)
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF)

Для зарядных устройств, для передачи данных, для периферийных устройств, универсальный.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type C (m), USB Type C (m)
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Описание
Для зарядных устройств, для передачи данных, для периферийных устройств, универсальный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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