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Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570)

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Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 1
Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 2
Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 3
Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 4
Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 5
Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 1
  • Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 2
  • Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 3
  • Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 4
  • Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 5
  • Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656424
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х2
Вес, г.
145

Описание товара Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570)

Кабель Ugreen MM142 с металлическим корпусом предназначен для подключения Вашего ПК или ноутбука, таких как MacBook или Samsung к монитору, проектору или телевизору с портом HDMI. Кабель очень высокого качества, трехслойная защита от внешних воздействий.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen MM142 с металлическим корпусом предназначен для подключения Вашего ПК или ноутбука, таких как MacBook или Samsung к монитору, проектору или телевизору с портом HDMI. Кабель очень высокого качества, трехслойная защита от внешних воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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