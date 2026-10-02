Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647592
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
10
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
400
Описание товара Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M)
Активный удлинитель USB 3.0 A (M/F) VCOM 10 метров провод чёрный кабель (CU827-10M). Кабель удлинительный активный, с усилением сигнала, применяется в тех случаях, когда длины стандартного USB 3.0 кабеля недостаточно. Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек. Кабель обратно совместим с USB 2.0. Имеет разъем для подключения дополнительного внешнего блока питания 5 вольт (приобретается дополнительно). Используется, если подключаемое устройство требует большую мощность, чем может обеспечить порт USB устройства, к которому подключен удлинитель. Длина 10 метров. Цвет чёрный.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
10
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Активный удлинитель USB 3.0 A (M/F) VCOM 10 метров провод чёрный кабель (CU827-10M). Кабель удлинительный активный, с усилением сигнала, применяется в тех случаях, когда длины стандартного USB 3.0 кабеля недостаточно. Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек. Кабель обратно совместим с USB 2.0. Имеет разъем для подключения дополнительного внешнего блока питания 5 вольт (приобретается дополнительно). Используется, если подключаемое устройство требует большую мощность, чем может обеспечить порт USB устройства, к которому подключен удлинитель. Длина 10 метров. Цвет чёрный.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M)