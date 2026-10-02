Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M)
Кабель USB4 TYPE C 240W Power Delivery VCOM 2 метра 5K 60Hz 8K 30Hz/ 40GBps/ 5A ток заряда/ совместим с Thunderbolt3/ проводник медь/ корпус металл (CU560-2M)Интерфейсный кабель для передачи данных с зарядкой до 240 W Power Delivery.Кабель USB4 Type C предназначен для подключения компьютеров, ноутбуков, смартфонов к другим устройствам, имеющим разъем USB4 Type C или Thunderbolt, а также к блокам питания этих устройств и обеспечивает максимальный ток заряда до 5А и режим умной зарядки PD 240W (Power Delivery). Обратите внимание :Кабель не подходит для устройств с USB Type C, где данный разъём выполняет только роль последовательного порта. Изучите характеристики ноутбука или компьютера к которому вы подключаете кабель на предмет наличия логического интерфейса DisplayPort в разъёме USB Type C (DisplayPort alternate mode).
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Теги товара: type-c
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Теги товара: type-c
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