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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 3м. (COPBI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 3м. (COPBI)

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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 3м. (COPBI)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647553
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
3
Разъем подключения
USB 3.0 А, Micro B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
26х18х1
Вес, г.
200

Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 3м. (COPBI)

Кабель Vention создан для синхронизации мобильных устройств и цифровой техники, оснащённых разъёмами USB-A и USB micro B. Пропускная способность аксессуара – до 5 Гб/с, что обеспечивает быструю передачу данных. На перенос большого количества фотографий или фильмов потребуется минимум времени. Сердечник выполнен из чистой бескислородной меди. От помех он экранирован специальным фольгированным слоем. Оболочка из ПВХ защищает кабель от скручиваний и разрывов. Никелированные штекеры не окисляются и не ржавеют, служат долго без поломок и деформаций. Литая конструкция амортизаторов предотвращает изломы в местах соединения коннекторов с проводом.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 3м. (COPBI)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
3
Разъем подключения
USB 3.0 А, Micro B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Описание
Кабель Vention создан для синхронизации мобильных устройств и цифровой техники, оснащённых разъёмами USB-A и USB micro B. Пропускная способность аксессуара – до 5 Гб/с, что обеспечивает быструю передачу данных. На перенос большого количества фотографий или фильмов потребуется минимум времени. Сердечник выполнен из чистой бескислородной меди. От помех он экранирован специальным фольгированным слоем. Оболочка из ПВХ защищает кабель от скручиваний и разрывов. Никелированные штекеры не окисляются и не ржавеют, служат долго без поломок и деформаций. Литая конструкция амортизаторов предотвращает изломы в местах соединения коннекторов с проводом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 3м. (COPBI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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