Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 3м. (COPBI)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 3м. (COPBI)
Кабель Vention создан для синхронизации мобильных устройств и цифровой техники, оснащённых разъёмами USB-A и USB micro B. Пропускная способность аксессуара – до 5 Гб/с, что обеспечивает быструю передачу данных. На перенос большого количества фотографий или фильмов потребуется минимум времени. Сердечник выполнен из чистой бескислородной меди. От помех он экранирован специальным фольгированным слоем. Оболочка из ПВХ защищает кабель от скручиваний и разрывов. Никелированные штекеры не окисляются и не ржавеют, служат долго без поломок и деформаций. Литая конструкция амортизаторов предотвращает изломы в местах соединения коннекторов с проводом.
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