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Кабель GreenConnect PROF 15.0m DVI-D, черный (GCR-52159) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect PROF 15.0m DVI-D, черный (GCR-52159)

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Кабель GreenConnect PROF 15.0m DVI-D, черный (GCR-52159)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646867
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель видео
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
1.17

Описание товара Кабель GreenConnect PROF 15.0m DVI-D, черный (GCR-52159)

Кабель DVI-D предназначен для подключения ПК, ноутбука или другой техники к телевизору, монитору и другим устройствам вывода изображения, оснащенным данным интерфейсом. Также кабель DVI идеально подойдет для подключения профессионального оборудования.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PROF 15.0m DVI-D, черный (GCR-52159)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель видео
Описание
Кабель DVI-D предназначен для подключения ПК, ноутбука или другой техники к телевизору, монитору и другим устройствам вывода изображения, оснащенным данным интерфейсом. Также кабель DVI идеально подойдет для подключения профессионального оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect PROF 15.0m DVI-D, черный (GCR-52159) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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