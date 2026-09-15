Уцененный товар Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние, 646472
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер
Причина уценки
ремонт - замена ВВ катушки; Спецификация: Тип: дарсонваль Тип насадки: гребень; грибок; капля Область применения: для волос; для кожи головы; для лица Эффект: повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления Количество насадок, шт: 3 Количество насадок, в штуках: 3 Регулировка напряжения: Да Цвет корпуса: белый Источник питания: сеть Комплектность: аппарат, 3 насадки, руководство, ГТ, коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%570 руб. 1 900 руб.
В наличии
Код товара: 646472
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Загружаем...
570 руб. -70%
1 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Массажер
Причина уценки
ремонт - замена ВВ катушки; Спецификация: Тип: дарсонваль Тип насадки: гребень; грибок; капля Область применения: для волос; для кожи головы; для лица Эффект: повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления Количество насадок, шт: 3 Количество насадок, в штуках: 3 Регулировка напряжения: Да Цвет корпуса: белый Источник питания: сеть Комплектность: аппарат, 3 насадки, руководство, ГТ, коробка
Действие
обезбаливание, тонизирование, регенерация
Материал
металл/пластик
Назначение
для лица
Питание от сети
да
Производство
Тайвань
Функции и режимы
контактное воздействие, ьесконтактное воздействие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х40
Вес, г.
500
Описание товара Уцененный товар Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: ремонт - замена ВВ катушки;
Спецификация:
- Тип: дарсонваль
- Тип насадки: гребень; грибок; капля
- Область применения: для волос; для кожи головы; для лица
- Эффект: повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления
- Количество насадок, шт: 3
- Количество насадок, в штуках: 3
- Регулировка напряжения: Да
- Цвет корпуса: белый
- Источник питания: сеть
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Бренд
Тип товара
Массажер
Причина уценки
ремонт - замена ВВ катушки; Спецификация: Тип: дарсонваль Тип насадки: гребень; грибок; капля Область применения: для волос; для кожи головы; для лица Эффект: повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления Количество насадок, шт: 3 Количество насадок, в штуках: 3 Регулировка напряжения: Да Цвет корпуса: белый Источник питания: сеть Комплектность: аппарат, 3 насадки, руководство, ГТ, коробка
Действие
обезбаливание, тонизирование, регенерация
Материал
металл/пластик
Назначение
для лица
Питание от сети
да
Производство
Тайвань
Функции и режимы
контактное воздействие, ьесконтактное воздействие
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: ремонт - замена ВВ катушки;
Спецификация:
- Тип: дарсонваль
- Тип насадки: гребень; грибок; капля
- Область применения: для волос; для кожи головы; для лица
- Эффект: повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления
- Количество насадок, шт: 3
- Количество насадок, в штуках: 3
- Регулировка напряжения: Да
- Цвет корпуса: белый
- Источник питания: сеть
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Уцененный товар Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - стоимость товара 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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