Уцененный товар Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние, 646254
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
ремонт - регулировка держателя насадок;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 329 руб. 4 430 руб.
В наличии
Код товара: 646254
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 329 руб. -70%
4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
ремонт - регулировка держателя насадок;
Назначение
для лица
Питание от сети
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х7
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Частота следования пачек импульсов: 100±10 Гц
- Форма выходного сигнала: синусоидальные быстрозатухающие импульсы
- Длительность импульсов: 50 мкс
- Частота высокочастотного заполнения: 110±10 кГц
- Максимальная сила тока не более: 0,2 мА
- Выходное напряжение, не более: 60 кВ
- Напряжение и частота питающей сети 220-230 В: 50 Гц
Причина уценки: ремонт - регулировка держателя насадок;
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Бренд
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
ремонт - регулировка держателя насадок;
Назначение
для лица
Питание от сети
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Частота следования пачек импульсов: 100±10 Гц
- Форма выходного сигнала: синусоидальные быстрозатухающие импульсы
- Длительность импульсов: 50 мкс
- Частота высокочастотного заполнения: 110±10 кГц
- Максимальная сила тока не более: 0,2 мА
- Выходное напряжение, не более: 60 кВ
- Напряжение и частота питающей сети 220-230 В: 50 Гц
Причина уценки: ремонт - регулировка держателя насадок;
Уцененный товар Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - стоимость товара 1329 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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