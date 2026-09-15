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Уцененный товар Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 646254
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Уцененный товар Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние, 646254

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Уценка
Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
ремонт - регулировка держателя насадок;
  • Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 1
  • Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 2
  • Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 3
  • Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 4
  • Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 5
  • Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 329 руб.  4 430 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646254
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние
1 329 руб. -70%
4 430 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gezatone
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
ремонт - регулировка держателя насадок;
Назначение
для лица
Питание от сети
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х7
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние

Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 

  • Частота следования пачек импульсов: 100±10 Гц
  • Форма выходного сигнала: синусоидальные быстрозатухающие импульсы
  • Длительность импульсов: 50 мкс
  • Частота высокочастотного заполнения: 110±10 кГц
  • Максимальная сила тока не более: 0,2 мА
  • Выходное напряжение, не более: 60 кВ
  • Напряжение и частота питающей сети 220-230 В: 50 Гц
Комплектность: коробка, аппарат, 5 насадок, брошюры, ГТ, руководство
Причина уценки: ремонт - регулировка держателя насадок;

Отзывы о товаре Уцененный товар Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Gezatone
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
ремонт - регулировка держателя насадок;
Назначение
для лица
Питание от сети
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 
  • Частота следования пачек импульсов: 100±10 Гц
  • Форма выходного сигнала: синусоидальные быстрозатухающие импульсы
  • Длительность импульсов: 50 мкс
  • Частота высокочастотного заполнения: 110±10 кГц
  • Максимальная сила тока не более: 0,2 мА
  • Выходное напряжение, не более: 60 кВ
  • Напряжение и частота питающей сети 220-230 В: 50 Гц
Комплектность: коробка, аппарат, 5 насадок, брошюры, ГТ, руководство
Причина уценки: ремонт - регулировка держателя насадок;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Оборудование для дарсонвальной терапии (5 насадок), розовый Gezatone BP-7000 хорошее состояние - стоимость товара 1329 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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