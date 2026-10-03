Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
5500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
В наличии
Код товара: 646192
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Доставка в Санкт-Петербурге
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1 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х11
Вес, г.
720
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Лазерный картридж Cactus CS-C069HY 069H желтый для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752, MF754Cdw MF754 (5500 стр.).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж Cactus CS-C069HY 069H желтый для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752, MF754Cdw MF754 (5500 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754