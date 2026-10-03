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Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный)

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Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Honor X9A
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645646
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный)
420 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Honor X9A
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный)

Чехол из коллекции Book Cover, выполненный в классическом дизайне, изготовлен из эко-кожи высокого качества и очень практичен. Чехол Book Cover обеспечит надёжную защиту Вашего гаджета от всевозможных мелких повреждений. А его мягкое внутреннее покрытие поможет сохранить дисплей в чистоте.

Отзывы о товаре Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Honor X9A
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол из коллекции Book Cover, выполненный в классическом дизайне, изготовлен из эко-кожи высокого качества и очень практичен. Чехол Book Cover обеспечит надёжную защиту Вашего гаджета от всевозможных мелких повреждений. А его мягкое внутреннее покрытие поможет сохранить дисплей в чистоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный) - по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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