Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный)
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Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Honor X9A
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 645646
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Honor X9A
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный)
Чехол из коллекции Book Cover, выполненный в классическом дизайне, изготовлен из эко-кожи высокого качества и очень практичен. Чехол Book Cover обеспечит надёжную защиту Вашего гаджета от всевозможных мелких повреждений. А его мягкое внутреннее покрытие поможет сохранить дисплей в чистоте.
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Бренд
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Honor X9A
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Чехол из коллекции Book Cover, выполненный в классическом дизайне, изготовлен из эко-кожи высокого качества и очень практичен. Чехол Book Cover обеспечит надёжную защиту Вашего гаджета от всевозможных мелких повреждений. А его мягкое внутреннее покрытие поможет сохранить дисплей в чистоте.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-книжка Red Line Book Cover New для Honor X9a (черный) - по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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