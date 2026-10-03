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Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный)

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Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный) - фото 1
Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный) - фото 1
  • Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный)
510 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iBOX
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный)

Противоударный силиконовый чехол с усиленными углами – это идеальный выбор для тех, кто хочет надежной защиты и удобства использования своего устройства. Он обеспечивает защиту от царапин, ударов и падений, благодаря чему ваш смартфон будет всегда в безопасности. Главная особенность прозрачного чехла – усиленные углы: благодаря им, чехол принимает весь удар на себя, надежно сохраняя камеру и экран. Модель спроектирована таким образом, что при падении все главные части смартфона будут защищены. Чехол имеет элегантный дизайн, а благодаря прозрачности практически незаметен на панели. Это отличный выбор тех, кто хочет защитить свой гаджет от повреждений, не скрывая при этом красивую панель. Силиконовый чехол тонкий и достаточно гибкий: он легко надевается, а за счет качественного материала плотно сидит на смартфоне. На чехле расположены технологические вырезы для легкого доступа ко всем портам и функциям, точно соответствующие модели вашего смартфона, что делает его очень удобным в использовании. Благодаря им, вы легко сможете пользоваться камерой, отпечатком пальца или регулировать звук. Тонкий прозрачный чехол приятно держать в руках, он не скользит в ладонях, и не нарушает геометрию смартфона, выгодно подчеркивая его стиль, и надежно защищая от повреждений. С его помощью вы сможете не только продлить жизнь вашего смартфона, но и сохранить его в отличном состоянии на долгое время. Если вы ищете надежную защиту для своего смартфона, то чехол с усиленными углами – это то, что вам нужно. Полностью соответствует заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
iBOX
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Противоударный силиконовый чехол с усиленными углами – это идеальный выбор для тех, кто хочет надежной защиты и удобства использования своего устройства. Он обеспечивает защиту от царапин, ударов и падений, благодаря чему ваш смартфон будет всегда в безопасности. Главная особенность прозрачного чехла – усиленные углы: благодаря им, чехол принимает весь удар на себя, надежно сохраняя камеру и экран. Модель спроектирована таким образом, что при падении все главные части смартфона будут защищены. Чехол имеет элегантный дизайн, а благодаря прозрачности практически незаметен на панели. Это отличный выбор тех, кто хочет защитить свой гаджет от повреждений, не скрывая при этом красивую панель. Силиконовый чехол тонкий и достаточно гибкий: он легко надевается, а за счет качественного материала плотно сидит на смартфоне. На чехле расположены технологические вырезы для легкого доступа ко всем портам и функциям, точно соответствующие модели вашего смартфона, что делает его очень удобным в использовании. Благодаря им, вы легко сможете пользоваться камерой, отпечатком пальца или регулировать звук. Тонкий прозрачный чехол приятно держать в руках, он не скользит в ладонях, и не нарушает геометрию смартфона, выгодно подчеркивая его стиль, и надежно защищая от повреждений. С его помощью вы сможете не только продлить жизнь вашего смартфона, но и сохранить его в отличном состоянии на долгое время. Если вы ищете надежную защиту для своего смартфона, то чехол с усиленными углами – это то, что вам нужно. Полностью соответствует заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova Y91, с усиленными углами (прозрачный) - стоимость товара 510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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