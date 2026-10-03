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Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный

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Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 1
Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 2
Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 3
Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 4
Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 5
Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 1
  • Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 2
  • Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 3
  • Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 4
  • Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 5
  • Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный
570 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iBOX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный

Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный

Отзывы о товаре Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный




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Характеристики
Бренд
iBOX
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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