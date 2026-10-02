Top.Mail.Ru
Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 1
Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 2
Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 3
Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 4
Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для умного дома
  • Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 1
  • Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 2
  • Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 3
  • Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 4
  • Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
7 170 руб.  13 327 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643473
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yeelight
Тип товара
Прочие аксессуары для умного дома
Дополнительно
пульт, смартфон (Алиса, Маруся, Google Assistant, Amazon Alexa и Siri)
Особенности
Умный мотор. Однорядный. Max нагрузка 20 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х22
Вес, кг.
10.8

Описание товара Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1)

Умный мотор для карниза Yeelight Automated Curtain Opener Устройство способно открывать или закрывать шторы, регулировать степень попадания солнечного света в комнату, и с легкостью может стать частью различных сценариев умного дома. Автоматическая работа по расписанию Утром умный мотор откроет шторы и пробудит спящего лучами рассветного солнца, при наступлении сумерек закроет шторы и настроит пользователя на крепкий и спокойный сон. Настройка таймера Зашторить окно можно удаленно через приложения Mi Home и Yeelight. С помощью смартфона можно не только управлять шторами, но и задавать ширину открытия или закрытия, а также настраивать другие параметры. Бесшумная конструкция Бесшумная работа устройства обеспечивается специальной конструкцией электродвигателя и редуктора. Технологии шумоподавления снижают уровень шума на расстоянии до 1 метра, поэтому карниз не потревожит ваш отдых. Алиса, закрой шторы! Управлять действиями умного мотора можно голосом. Yeelight Automated Curtain Opener работает с популярными голосовыми помощниками: Алиса, Маруся, Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Дистанционное управление через приложения С помощью мобильных приложений Mi Home и Yeelight можно делать буквально все: настроить степень открытия штор по своему желанию. В приложении также имеются кнопки открытия, закрытия шторы и пауза. Управление одним нажатием Беспроводной выключатель подойдет тем, кто привык давать команду устройству при помощи одного нажатия.

Отзывы о товаре Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Yeelight
Тип товара
Прочие аксессуары для умного дома
Дополнительно
пульт, смартфон (Алиса, Маруся, Google Assistant, Amazon Alexa и Siri)
Особенности
Умный мотор. Однорядный. Max нагрузка 20 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Умный мотор для карниза Yeelight Automated Curtain Opener Устройство способно открывать или закрывать шторы, регулировать степень попадания солнечного света в комнату, и с легкостью может стать частью различных сценариев умного дома. Автоматическая работа по расписанию Утром умный мотор откроет шторы и пробудит спящего лучами рассветного солнца, при наступлении сумерек закроет шторы и настроит пользователя на крепкий и спокойный сон. Настройка таймера Зашторить окно можно удаленно через приложения Mi Home и Yeelight. С помощью смартфона можно не только управлять шторами, но и задавать ширину открытия или закрытия, а также настраивать другие параметры. Бесшумная конструкция Бесшумная работа устройства обеспечивается специальной конструкцией электродвигателя и редуктора. Технологии шумоподавления снижают уровень шума на расстоянии до 1 метра, поэтому карниз не потревожит ваш отдых. Алиса, закрой шторы! Управлять действиями умного мотора можно голосом. Yeelight Automated Curtain Opener работает с популярными голосовыми помощниками: Алиса, Маруся, Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Дистанционное управление через приложения С помощью мобильных приложений Mi Home и Yeelight можно делать буквально все: настроить степень открытия штор по своему желанию. В приложении также имеются кнопки открытия, закрытия шторы и пауза. Управление одним нажатием Беспроводной выключатель подойдет тем, кто привык давать команду устройству при помощи одного нажатия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...