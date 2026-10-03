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Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов

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Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 1
Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 2
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Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 4
Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 5
Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор оснастки
  • Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 1
  • Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 2
  • Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 3
  • Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 4
  • Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 5
  • Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор оснастки
Вес, г.
150

Описание товара Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов

Набор подвесной односторонних бит используется совместно с гайковертами и шуруповертами при работе с крепежом. Биты самых популярных типов, длиной 50 мм в удобном холдере на 10 штук. Холдер оснащен карабином для удобства хранения и смены бит при работе в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор оснастки
Описание
Набор подвесной односторонних бит используется совместно с гайковертами и шуруповертами при работе с крепежом. Биты самых популярных типов, длиной 50 мм в удобном холдере на 10 штук. Холдер оснащен карабином для удобства хранения и смены бит при работе в труднодоступных местах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор принадлежностей Makita D-65028 10 предметов - этот товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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