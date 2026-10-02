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Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130)

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Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 1
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 2
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 3
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 4
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 5
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 6
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 7
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 8
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 9
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 10
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 11
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 12
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 13
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 14
Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 1
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 2
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 3
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 4
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 5
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 6
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 7
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 8
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 9
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 10
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 11
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 12
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 13
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 14
  • Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641141
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х9
Вес, г.
540

Описание товара Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130)

PROLOGY GT-130 — FM SD/USB ресивер с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth — это недорогая современная и широкофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN с минимальной монтажной глубиной в 78 мм.. Небольшая установочная глубина корпуса устройства позволяют установить PROLOGY GT-130 практически в любом современном автомобиле. Передняя панель автомагнитолы несъёмная, подсветка кнопок управления белого цвета.. Максимальная мощность встроенного усилителя для 4 каналов — 55 Ватт на канал, с предусмотренной возможностью подключения к ним автомобильных динамиков с сопротивлением на 4 и 8 Ом. Автомагнитола GT-130 обеспечивает качественный прием радиостанций в диапазоне FM и сохраняет в памяти до 18 станций, которые легко настроить при помощи автоматического поиска, воспроизводит самые популярные форматы медиафайлов: FLAC, MP3, WMA, WAV, записанных на карты памяти USB или microSD. На передней панели устройства имеются: вход AUX, слот для microSD, разъём с интерфейсом USB и встроенный микрофон для громкой связи.. PROLOGY GT-130 позволяет подключаться и передавать звук с внешних источников через AUX вход или по воздуху, через подключение по протоколу Bluetooth, а также делает доступным управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth Hands-Free с профилями A2DP и AVRCP. Для дополнительных настроек звука имеются: встроенный электронный эквалайзер на 4 предустановки и режим дополнительной тонкомпенсации LOUD, отдельные регулировки Высоких и Низких частот, настройки Баланса и Фейдера фронт/тыл.. Встроенные в заднюю панель устройства 4 RCA разъёма линейных аудиовыходов для подключения дополнительных внешних усилителей, позволят при желании создать в машине сложную и мощную музыкальную систему, подключив мощную акустику или большой низкочастотный динамик — Сабвуфер.. Автомагнитолой PROLOGY GT-130 можно с максимальным удобством управлять при помощи бесплатного мобильного приложения PROLOGY Link, установливаемого на смартфон на платформе Android версии 8.0 и выше. Приложение PROLOGY Link превратит ваш Android смартфон в удобный инструмент для управления основными функциями автомагнитолы.. Колодка ISO разъёмов встроена в корпус автомагнитолы, поэтому дополнительными проводами с ISO коннекторами она не комплектуется. Автомагнитола PROLOGY GT-130 имеет возможность подключения к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и полностью с ней совместима.

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130)




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
PROLOGY GT-130 — FM SD/USB ресивер с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth — это недорогая современная и широкофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN с минимальной монтажной глубиной в 78 мм.. Небольшая установочная глубина корпуса устройства позволяют установить PROLOGY GT-130 практически в любом современном автомобиле. Передняя панель автомагнитолы несъёмная, подсветка кнопок управления белого цвета.. Максимальная мощность встроенного усилителя для 4 каналов — 55 Ватт на канал, с предусмотренной возможностью подключения к ним автомобильных динамиков с сопротивлением на 4 и 8 Ом. Автомагнитола GT-130 обеспечивает качественный прием радиостанций в диапазоне FM и сохраняет в памяти до 18 станций, которые легко настроить при помощи автоматического поиска, воспроизводит самые популярные форматы медиафайлов: FLAC, MP3, WMA, WAV, записанных на карты памяти USB или microSD. На передней панели устройства имеются: вход AUX, слот для microSD, разъём с интерфейсом USB и встроенный микрофон для громкой связи.. PROLOGY GT-130 позволяет подключаться и передавать звук с внешних источников через AUX вход или по воздуху, через подключение по протоколу Bluetooth, а также делает доступным управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth Hands-Free с профилями A2DP и AVRCP. Для дополнительных настроек звука имеются: встроенный электронный эквалайзер на 4 предустановки и режим дополнительной тонкомпенсации LOUD, отдельные регулировки Высоких и Низких частот, настройки Баланса и Фейдера фронт/тыл.. Встроенные в заднюю панель устройства 4 RCA разъёма линейных аудиовыходов для подключения дополнительных внешних усилителей, позволят при желании создать в машине сложную и мощную музыкальную систему, подключив мощную акустику или большой низкочастотный динамик — Сабвуфер.. Автомагнитолой PROLOGY GT-130 можно с максимальным удобством управлять при помощи бесплатного мобильного приложения PROLOGY Link, установливаемого на смартфон на платформе Android версии 8.0 и выше. Приложение PROLOGY Link превратит ваш Android смартфон в удобный инструмент для управления основными функциями автомагнитолы.. Колодка ISO разъёмов встроена в корпус автомагнитолы, поэтому дополнительными проводами с ISO коннекторами она не комплектуется. Автомагнитола PROLOGY GT-130 имеет возможность подключения к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и полностью с ней совместима.
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Отзывы


Автомагнитола Prology GT-130 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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