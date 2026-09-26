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Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30)

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Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - фото 1
Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - фото 2
Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - фото 3
Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инструмент шоферский
Количество бит, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
13
Количество предметов, шт
19
  • Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - фото 1
  • Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - фото 2
  • Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - фото 3
  • Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640605
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30)
3 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
НИЗ
Тип товара
Инструмент шоферский
Кмоплектация
нет
Инструменты в комплекте
13 сменных головок с присоединительным квадратом 1/2 (12.5 мм), два ключа, два удлинителя, коловорот, шарнир
Область применения
автомобильный набор
Посадка головок
1/2 дюйм.
Торцовые головки
трещоточный, 1/2 дюйма
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
13
Количество предметов, шт
19
Мин. размер торцевых головок, мм
10
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х6
Вес, кг.
3.5

Описание товара Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30)

Набор шоферского инструмента в пластиковом кейсе НИЗ № 3 2761-30 состоит из 19 предметов: 13 сменных головок с присоединительным квадратом 1/2 (12.5 мм), два ключа, два удлинителя, коловорот и шарнир. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в пластиковом кейсе размером 420х186х60 мм. Общий вес набора - 3.5 кг.



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Отзывы о товаре Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
НИЗ
Тип товара
Инструмент шоферский
Кмоплектация
нет
Инструменты в комплекте
13 сменных головок с присоединительным квадратом 1/2 (12.5 мм), два ключа, два удлинителя, коловорот, шарнир
Область применения
автомобильный набор
Посадка головок
1/2 дюйм.
Торцовые головки
трещоточный, 1/2 дюйма
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
13
Количество предметов, шт
19
Мин. размер торцевых головок, мм
10
Развернуть
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Описание
Набор шоферского инструмента в пластиковом кейсе НИЗ № 3 2761-30 состоит из 19 предметов: 13 сменных головок с присоединительным квадратом 1/2 (12.5 мм), два ключа, два удлинителя, коловорот и шарнир. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в пластиковом кейсе размером 420х186х60 мм. Общий вес набора - 3.5 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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