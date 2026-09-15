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Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20)

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Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 1
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 2
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 3
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 4
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 5
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 6
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 7
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 8
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 1
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 2
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 3
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 4
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 5
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 6
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 7
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 8
  • Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640604
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20)
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
НИЗ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х7
Вес, кг.
2.24

Описание товара Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20)

Применяется для работы с крепежом. Для сохранения инструмента в рабочем состоянии, а так же предусмотренной гарантией завода изготовителя, наш интернет-магазин (zubr36.ru) рекомендует использовать НИЗ Шоферский инструмент 2Д, 15 предм., 1/2", в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) строго по назначению.



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Отзывы о товаре Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
НИЗ
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для работы с крепежом. Для сохранения инструмента в рабочем состоянии, а так же предусмотренной гарантией завода изготовителя, наш интернет-магазин (zubr36.ru) рекомендует использовать НИЗ Шоферский инструмент 2Д, 15 предм., 1/2", в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) строго по назначению.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейсе, Набор торцовых головок (2761-20) - по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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