Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.)
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Характеристики
Тип товара
Набор буров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 639614
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
450 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
140
Описание товара Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.)
Набор свёрл Макита Д-05175, предназначен для работ по бетону, камню и кирпичу в ударном режиме, используется совместно с дрелями и шуруповертами Макита. В набор входят пять сверл с твердосплавными наконечниками: 4x70 мм, 5x85 мм, 6x100 мм, 8x110 мм, 10x110 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор свёрл Макита Д-05175, предназначен для работ по бетону, камню и кирпичу в ударном режиме, используется совместно с дрелями и шуруповертами Макита. В набор входят пять сверл с твердосплавными наконечниками: 4x70 мм, 5x85 мм, 6x100 мм, 8x110 мм, 10x110 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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