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Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL)

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Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 1
Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 2
Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 3
Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 4
Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 5
Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 6
Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
100 Вт
Читаемые форматы
MP3
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 1
  • Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 2
  • Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 3
  • Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 4
  • Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 5
  • Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 6
  • Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638158
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
100 Вт
Читаемые форматы
MP3
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х8
Вес, г.
700

Описание товара Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL)

Головное устройство формата 1 DIN c Bluetooth. Управление радиоприемником с помощью приложения SmartBT iPlug. Переключение характеристик тембра. 1 пара RCA выходов. Дополнительные характеристики: Напряжение питания, В: 14,4 (12) Установочные размеры, мм: 182 х 53 х 89 Диапазон принимаемых частот тюнера, МГц: 87,5 – 108 Максимальная выходная мощность (нагрузка 4 Ом), Вт: 4 х 25 Напряжение на линейном выходе (макс.), В: 5 Пределы регулировки тембра на частотах эквалайзера, дБ: ±7 Частотная характеристика аудиопроигрывателя, Гц, не уже: 20 - 20000 Цвет подсветки: красный



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL)




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
100 Вт
Читаемые форматы
MP3
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
Головное устройство формата 1 DIN c Bluetooth. Управление радиоприемником с помощью приложения SmartBT iPlug. Переключение характеристик тембра. 1 пара RCA выходов. Дополнительные характеристики: Напряжение питания, В: 14,4 (12) Установочные размеры, мм: 182 х 53 х 89 Диапазон принимаемых частот тюнера, МГц: 87,5 – 108 Максимальная выходная мощность (нагрузка 4 Ом), Вт: 4 х 25 Напряжение на линейном выходе (макс.), В: 5 Пределы регулировки тембра на частотах эквалайзера, дБ: ±7 Частотная характеристика аудиопроигрывателя, Гц, не уже: 20 - 20000 Цвет подсветки: красный


Теги товара: 1 din
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Отзывы


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