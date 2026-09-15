Щетка-сметка автомобильная STAYER SnowMax 605 мм, со скребком 61045
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, жёлтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%430 руб. 501 руб.
В наличии
Код товара: 636832
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
430 руб. -14%
501 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Длина
605
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, жёлтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х21х10
Вес, г.
320
Описание товара Щетка-сметка автомобильная STAYER SnowMax 605 мм, со скребком 61045
Компактная щетка сметка с мягкой распущенной щетиной, прочным скребком и накладкой для обогрева рук, применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда.
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Бренд
Stayer
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Длина
605
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, жёлтый
Страна производитель
Китай
Компактная щетка сметка с мягкой распущенной щетиной, прочным скребком и накладкой для обогрева рук, применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда.
Щетка-сметка автомобильная STAYER SnowMax 605 мм, со скребком 61045 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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