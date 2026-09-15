Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щетка
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 636830
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
DEXX
Тип товара
Щетка
Длина
540
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х10х2
Вес, г.
160
Описание товара Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540
Щетка-сметка применяется для удаления воды с поверхности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
DEXX
Тип товара
Щетка
Длина
540
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, оранжевый
Страна производитель
Китай
Щетка-сметка применяется для удаления воды с поверхности
Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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