Память оперативная AMD 16GB DDR4 2666 SO DIMM R7 Performance Series Black (R7416G2606S2S-UO)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD 16GB DDR4 2666 SO DIMM R7 Performance Series Black (R7416G2606S2S-UO)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для апгрейда современных ноутбуков и компактных ПК, где важна надёжность и стабильная работа в условиях ограниченного пространства и тепловыделения. Он оптимально подходит для повседневной многозадачности – работы с документами, веб-сёрфинга с множеством вкладок, потребления мультимедиа и несложного творчества. Для ресурсоёмких игр на максимальных настройках или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть память с более высокой частотой, но для большинства офисных и домашних задач 16 ГБ объёма на частоте 2666 МГц будет более чем достаточно с хорошим запасом на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, четвёртого поколения, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и повышенную плотность данных по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который существенно компактнее десктопных планок. Это означает, что модуль предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, неттопы и компактные материнские платы с соответствующими слотами, и физически не подойдёт для стандартного настольного компьютера.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – комфортный объём для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для отзывчивой работы системы и приложений. В реальных сценариях такой связки хватит, чтобы одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера, работать в офисных пакетах и запускать нетребовательные игры без ощутимых подтормаживаний из-за нехватки памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и умеренному нагреву, что критично для ноутбучных систем. Тайминги, включая латентность CL19, настроены для обеспечения стабильности на заявленной частоте. Данная модель не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, так как в ноутбуках настройки памяти обычно жёстко заданы производителем, а модуль предназначен для работы на своих штатных параметрах без дополнительных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами и чипсетами, поддерживающими стандарт DDR4 и форм-фактор SO-DIMM. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука использует именно DDR4, а не DDR3 или DDR5, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Также необходимо проверить максимальный поддерживаемый платформой объём памяти и частоту – многие ноутбуки могут работать с планками 2666 МГц, но итоговая частота будет ограничена возможностями процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти выполнены в чёрном цвете и не оснащены массивными радиаторами, что является типичным решением для ноутбучной памяти. Низкопрофильный дизайн гарантирует беспроблемную установку даже в очень тесных корпусах ноутбуков, где дополнительное охлаждение обеспечивается системой вентиляции всего устройства. Отсутствие подсветки (RGB) для этого класса продуктов является нормой и не влияет на функциональность, зато положительно сказывается на конечной стоимости комплекта.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением. Установка их в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука (часто слоты располагаются рядом) позволит активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, делая систему заметно отзывчивее в задачах, чувствительных к скорости памяти. Для дальнейшего расширения объёма стоит устанавливать идентичные по характеристикам комплекты, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Не пытайтесь установить эти планки в настольную материнскую плату со слотами DIMM – они физически не войдут. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего ноутбука на предмет типа поддерживаемой памяти (DDR4), максимального поддерживаемого объёма и частоты. Данный комплект – отличный выбор для планового апгрейда старого ноутбука или сборки компактной офисной системы, где важны стабильность, достаточный объём и корректная работа в двухканальном режиме прямо из коробки.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для апгрейда современных ноутбуков и компактных ПК, где важна надёжность и стабильная работа в условиях ограниченного пространства и тепловыделения. Он оптимально подходит для повседневной многозадачности – работы с документами, веб-сёрфинга с множеством вкладок, потребления мультимедиа и несложного творчества. Для ресурсоёмких игр на максимальных настройках или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть память с более высокой частотой, но для большинства офисных и домашних задач 16 ГБ объёма на частоте 2666 МГц будет более чем достаточно с хорошим запасом на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, четвёртого поколения, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и повышенную плотность данных по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который существенно компактнее десктопных планок. Это означает, что модуль предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, неттопы и компактные материнские платы с соответствующими слотами, и физически не подойдёт для стандартного настольного компьютера.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – комфортный объём для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для отзывчивой работы системы и приложений. В реальных сценариях такой связки хватит, чтобы одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера, работать в офисных пакетах и запускать нетребовательные игры без ощутимых подтормаживаний из-за нехватки памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и умеренному нагреву, что критично для ноутбучных систем. Тайминги, включая латентность CL19, настроены для обеспечения стабильности на заявленной частоте. Данная модель не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, так как в ноутбуках настройки памяти обычно жёстко заданы производителем, а модуль предназначен для работы на своих штатных параметрах без дополнительных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами и чипсетами, поддерживающими стандарт DDR4 и форм-фактор SO-DIMM. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука использует именно DDR4, а не DDR3 или DDR5, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Также необходимо проверить максимальный поддерживаемый платформой объём памяти и частоту – многие ноутбуки могут работать с планками 2666 МГц, но итоговая частота будет ограничена возможностями процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти выполнены в чёрном цвете и не оснащены массивными радиаторами, что является типичным решением для ноутбучной памяти. Низкопрофильный дизайн гарантирует беспроблемную установку даже в очень тесных корпусах ноутбуков, где дополнительное охлаждение обеспечивается системой вентиляции всего устройства. Отсутствие подсветки (RGB) для этого класса продуктов является нормой и не влияет на функциональность, зато положительно сказывается на конечной стоимости комплекта.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением. Установка их в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука (часто слоты располагаются рядом) позволит активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, делая систему заметно отзывчивее в задачах, чувствительных к скорости памяти. Для дальнейшего расширения объёма стоит устанавливать идентичные по характеристикам комплекты, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Не пытайтесь установить эти планки в настольную материнскую плату со слотами DIMM – они физически не войдут. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего ноутбука на предмет типа поддерживаемой памяти (DDR4), максимального поддерживаемого объёма и частоты. Данный комплект – отличный выбор для планового апгрейда старого ноутбука или сборки компактной офисной системы, где важны стабильность, достаточный объём и корректная работа в двухканальном режиме прямо из коробки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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