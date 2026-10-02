Описание товара Память оперативная Samsung DDR5 8GB SODIMM 5600MHz (M425R1GB4BB0-CWM)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для апгрейда современных ноутбуков и компактных систем, таких как NUC или мини-ПК, которым необходим прирост производительности в повседневных задачах. С объёмом 8 ГБ он отлично подойдёт для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр, обеспечивая отзывчивость системы и плавную многозадачность. Однако для профессионального монтажа видео, работы с тяжёлыми инженерными пакетами или современных AAA-игр стоит рассматривать комплект из двух или более модулей для увеличения общего объёма и активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков и компактных настольных систем со специальными компактными слотами. Это пятое поколение памяти – DDR5, которое приносит значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке именно DDR5 вашей материнской платой или ноутбуком.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является стандартным шагом для базовых конфигураций. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, отклик системы при переключении между задачами и минимальный FPS в играх. В сценариях, где важна скорость работы встроенной графики процессора (iGPU), например, в мобильных процессорах AMD Ryzen или Intel Core, высокая частота памяти даёт особенно заметный прирост, так как видеопамять для iGPU выделяется именно из оперативной.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Характерные для массовых модулей DDR5 тайминги обеспечивают баланс между высокой частотой и приемлемой латентностью. Низкое рабочее напряжение, типичное для DDR5, способствует снижению энергопотребления и нагрева, что критически важно для тонких ноутбуков с ограниченным охлаждением. Данный модуль, скорее всего, работает на заявленных параметрах по умолчанию (JEDEC), так как в ноутбучных платформах поддержка экстремальных профилей разгона вроде XMP/EXPO встречается редко и требует ручной активации в BIOS, если такая возможность вообще предусмотрена производителем ноутбука.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, построенными на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации конкретной модели ноутбука на сайте производителя, чтобы убедиться в поддержке частоты 5600 МГц, так как многие модели могут работать с памятью только на более низких стандартных частотах, например, 4800 МГц. Также проверьте, свободен ли слот для апгрейда, так как многие ультрабуки имеют память, распаянную на плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти не оснащён отдельным радиатором, что является стандартной практикой для большинства ноутбучных SO-DIMM. Низкопрофильный дизайн гарантирует установку в любой, даже самый тонкий корпус ноутбука, без риска конфликта с другими компонентами или системой охлаждения. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как рабочее напряжение DDR5 и контролируемая тепловая среда внутри ноутбука обычно не требуют дополнительного теплоотвода для стабильной работы на штатных частотах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимального прироста производительности, особенно в задачах, чувствительных к пропускной способности (игры, рендеринг), рекомендуется устанавливать два идентичных модуля для активации двухканального режима, который практически удваивает скорость обмена данными с контроллером памяти. Если вы планируете апгрейд, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками – той же марки, модели, объёма и частоты – к уже установленному, чтобы минимизировать риск нестабильности из-за различий в рангах и таймингах.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – это несовместимость с платформами DDR4, физический ключ-вырез на планке расположен иначе, и установить её в неподходящий слот невозможно. В ноутбуках частота работы памяти может быть ограничена BIOS производителя, поэтому модуль на 5600 МГц может запуститься на более низкой, стандартной для платформы частоте. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша система поддерживает апгрейд (имеет свободный слот), а для достижения заявленной частоты в настольных компактных системах (NUC) может потребоваться активация соответствующего профиля XMP в BIOS, если он поддерживается.