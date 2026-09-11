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Память оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2666MHz pc-21300 (EX283083RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2666MHz pc-21300 (EX283083RUS)

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Память оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2666MHz pc-21300 (EX283083RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577369
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
40

Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2666MHz pc-21300 (EX283083RUS)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым нужен недорогой и надежный апгрейд или базовая сборка домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с документами и таблицами, просмотра видео, использования множества вкладок в браузере и нетребовательных к ресурсам приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга этого объема и скорости может оказаться недостаточно, но он станет отличным бюджетным решением для обновления старого ПК или создания системы для офиса и учебы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже стал массовым и предлагает хороший баланс производительности, энергоэффективности и стоимости. Ключевое отличие от предыдущего поколения DDR3 – работа на более низком напряжении, что снижает нагрев, и более высокая эффективная частота. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и абсолютно не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются модули меньшего размера SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ с частотой 2666 МГц, что соответствует классификации PC4-21300. Такого объема достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11, одновременного запуска нескольких программ и легких игр. Частота 2666 МГц является хорошим базовым уровнем для платформ, поддерживающих DDR4, обеспечивая достаточную пропускную способность для отзывчивости системы. Однако в играх и специализированных приложениях, где критична скорость подсистемы памяти, разница с более быстрыми модулями на 3200 МГц и выше может быть заметна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение без активного охлаждения. Конкретные тайминги (например, CL) не являются экстремально низкими, что соответствует его позиционированию в бюджетном сегменте – основное преимущество здесь в доступности и надежности. Данная модель, вероятнее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде Intel XMP, а работает на заявленной частоте 2666 МГц в режиме JEDEC, что упрощает установку и совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством настольных платформ Intel и AMD, использующих память DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen начиная с первой серии и все последующие поколения, построенные на AM4 и других сокетах с поддержкой DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь слоты именно под DDR4, так как физически они несовместимы с планками DDR3 или DDR5. Для выхода на заявленные 2666 МГц процессор и чипсет также должны официально поддерживать эту частоту.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель серии Value выполнена в лаконичном дизайне без радиаторов и декоративной подсветки. Отсутствие массивного теплорассеивателя делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов при установке даже с самыми крупными башенными кулерами процессора. Стилистически она идеально впишется в сборки, где важен минимализм и функциональность, а не игровая эстетика. Для стабильной работы на базовой частоте 2666 МГц пассивного охлаждения от воздуха внутри корпуса будет вполне достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем объемом 16 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме на большинстве платформ. Это простейшая конфигурация, которая, однако, проигрывает в производительности двухканальному режиму, где используются два идентичных модуля. Если вы планируете в будущем расширить объем, для активации двухканального режима рекомендуется приобрести вторую точно такую же планку и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой памяти – ее позиционирование как базового решения без поддержки разгона через XMP и со стандартными частотами. Она не подойдет энтузиастам, желающим выжать максимум из системы, но станет отличным выбором для тех, кто ценит стабильность и простоту. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4. Для игрового ПК в 2024 году предпочтительнее рассматривать комплекты из двух модулей с частотой от 3200 МГц, но для офисной машины или домашнего медиацентра данная модель предлагает отличное соотношение цены, объема и надежности.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2666MHz pc-21300 (EX283083RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым нужен недорогой и надежный апгрейд или базовая сборка домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с документами и таблицами, просмотра видео, использования множества вкладок в браузере и нетребовательных к ресурсам приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга этого объема и скорости может оказаться недостаточно, но он станет отличным бюджетным решением для обновления старого ПК или создания системы для офиса и учебы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже стал массовым и предлагает хороший баланс производительности, энергоэффективности и стоимости. Ключевое отличие от предыдущего поколения DDR3 – работа на более низком напряжении, что снижает нагрев, и более высокая эффективная частота. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и абсолютно не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются модули меньшего размера SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ с частотой 2666 МГц, что соответствует классификации PC4-21300. Такого объема достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11, одновременного запуска нескольких программ и легких игр. Частота 2666 МГц является хорошим базовым уровнем для платформ, поддерживающих DDR4, обеспечивая достаточную пропускную способность для отзывчивости системы. Однако в играх и специализированных приложениях, где критична скорость подсистемы памяти, разница с более быстрыми модулями на 3200 МГц и выше может быть заметна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение без активного охлаждения. Конкретные тайминги (например, CL) не являются экстремально низкими, что соответствует его позиционированию в бюджетном сегменте – основное преимущество здесь в доступности и надежности. Данная модель, вероятнее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде Intel XMP, а работает на заявленной частоте 2666 МГц в режиме JEDEC, что упрощает установку и совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством настольных платформ Intel и AMD, использующих память DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen начиная с первой серии и все последующие поколения, построенные на AM4 и других сокетах с поддержкой DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь слоты именно под DDR4, так как физически они несовместимы с планками DDR3 или DDR5. Для выхода на заявленные 2666 МГц процессор и чипсет также должны официально поддерживать эту частоту.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель серии Value выполнена в лаконичном дизайне без радиаторов и декоративной подсветки. Отсутствие массивного теплорассеивателя делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов при установке даже с самыми крупными башенными кулерами процессора. Стилистически она идеально впишется в сборки, где важен минимализм и функциональность, а не игровая эстетика. Для стабильной работы на базовой частоте 2666 МГц пассивного охлаждения от воздуха внутри корпуса будет вполне достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем объемом 16 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме на большинстве платформ. Это простейшая конфигурация, которая, однако, проигрывает в производительности двухканальному режиму, где используются два идентичных модуля. Если вы планируете в будущем расширить объем, для активации двухканального режима рекомендуется приобрести вторую точно такую же планку и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой памяти – ее позиционирование как базового решения без поддержки разгона через XMP и со стандартными частотами. Она не подойдет энтузиастам, желающим выжать максимум из системы, но станет отличным выбором для тех, кто ценит стабильность и простоту. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4. Для игрового ПК в 2024 году предпочтительнее рассматривать комплекты из двух модулей с частотой от 3200 МГц, но для офисной машины или домашнего медиацентра данная модель предлагает отличное соотношение цены, объема и надежности.

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