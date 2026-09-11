Память оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2666MHz pc-21300 (EX283083RUS)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2666MHz pc-21300 (EX283083RUS)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым нужен недорогой и надежный апгрейд или базовая сборка домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с документами и таблицами, просмотра видео, использования множества вкладок в браузере и нетребовательных к ресурсам приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга этого объема и скорости может оказаться недостаточно, но он станет отличным бюджетным решением для обновления старого ПК или создания системы для офиса и учебы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже стал массовым и предлагает хороший баланс производительности, энергоэффективности и стоимости. Ключевое отличие от предыдущего поколения DDR3 – работа на более низком напряжении, что снижает нагрев, и более высокая эффективная частота. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и абсолютно не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются модули меньшего размера SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ с частотой 2666 МГц, что соответствует классификации PC4-21300. Такого объема достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11, одновременного запуска нескольких программ и легких игр. Частота 2666 МГц является хорошим базовым уровнем для платформ, поддерживающих DDR4, обеспечивая достаточную пропускную способность для отзывчивости системы. Однако в играх и специализированных приложениях, где критична скорость подсистемы памяти, разница с более быстрыми модулями на 3200 МГц и выше может быть заметна.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение без активного охлаждения. Конкретные тайминги (например, CL) не являются экстремально низкими, что соответствует его позиционированию в бюджетном сегменте – основное преимущество здесь в доступности и надежности. Данная модель, вероятнее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде Intel XMP, а работает на заявленной частоте 2666 МГц в режиме JEDEC, что упрощает установку и совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством настольных платформ Intel и AMD, использующих память DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen начиная с первой серии и все последующие поколения, построенные на AM4 и других сокетах с поддержкой DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь слоты именно под DDR4, так как физически они несовместимы с планками DDR3 или DDR5. Для выхода на заявленные 2666 МГц процессор и чипсет также должны официально поддерживать эту частоту.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель серии Value выполнена в лаконичном дизайне без радиаторов и декоративной подсветки. Отсутствие массивного теплорассеивателя делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов при установке даже с самыми крупными башенными кулерами процессора. Стилистически она идеально впишется в сборки, где важен минимализм и функциональность, а не игровая эстетика. Для стабильной работы на базовой частоте 2666 МГц пассивного охлаждения от воздуха внутри корпуса будет вполне достаточно.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем объемом 16 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме на большинстве платформ. Это простейшая конфигурация, которая, однако, проигрывает в производительности двухканальному режиму, где используются два идентичных модуля. Если вы планируете в будущем расширить объем, для активации двухканального режима рекомендуется приобрести вторую точно такую же планку и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой памяти – ее позиционирование как базового решения без поддержки разгона через XMP и со стандартными частотами. Она не подойдет энтузиастам, желающим выжать максимум из системы, но станет отличным выбором для тех, кто ценит стабильность и простоту. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4. Для игрового ПК в 2024 году предпочтительнее рассматривать комплекты из двух модулей с частотой от 3200 МГц, но для офисной машины или домашнего медиацентра данная модель предлагает отличное соотношение цены, объема и надежности.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым нужен недорогой и надежный апгрейд или базовая сборка домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с документами и таблицами, просмотра видео, использования множества вкладок в браузере и нетребовательных к ресурсам приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга этого объема и скорости может оказаться недостаточно, но он станет отличным бюджетным решением для обновления старого ПК или создания системы для офиса и учебы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже стал массовым и предлагает хороший баланс производительности, энергоэффективности и стоимости. Ключевое отличие от предыдущего поколения DDR3 – работа на более низком напряжении, что снижает нагрев, и более высокая эффективная частота. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и абсолютно не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются модули меньшего размера SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ с частотой 2666 МГц, что соответствует классификации PC4-21300. Такого объема достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11, одновременного запуска нескольких программ и легких игр. Частота 2666 МГц является хорошим базовым уровнем для платформ, поддерживающих DDR4, обеспечивая достаточную пропускную способность для отзывчивости системы. Однако в играх и специализированных приложениях, где критична скорость подсистемы памяти, разница с более быстрыми модулями на 3200 МГц и выше может быть заметна.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение без активного охлаждения. Конкретные тайминги (например, CL) не являются экстремально низкими, что соответствует его позиционированию в бюджетном сегменте – основное преимущество здесь в доступности и надежности. Данная модель, вероятнее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде Intel XMP, а работает на заявленной частоте 2666 МГц в режиме JEDEC, что упрощает установку и совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством настольных платформ Intel и AMD, использующих память DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen начиная с первой серии и все последующие поколения, построенные на AM4 и других сокетах с поддержкой DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь слоты именно под DDR4, так как физически они несовместимы с планками DDR3 или DDR5. Для выхода на заявленные 2666 МГц процессор и чипсет также должны официально поддерживать эту частоту.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель серии Value выполнена в лаконичном дизайне без радиаторов и декоративной подсветки. Отсутствие массивного теплорассеивателя делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов при установке даже с самыми крупными башенными кулерами процессора. Стилистически она идеально впишется в сборки, где важен минимализм и функциональность, а не игровая эстетика. Для стабильной работы на базовой частоте 2666 МГц пассивного охлаждения от воздуха внутри корпуса будет вполне достаточно.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем объемом 16 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме на большинстве платформ. Это простейшая конфигурация, которая, однако, проигрывает в производительности двухканальному режиму, где используются два идентичных модуля. Если вы планируете в будущем расширить объем, для активации двухканального режима рекомендуется приобрести вторую точно такую же планку и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой памяти – ее позиционирование как базового решения без поддержки разгона через XMP и со стандартными частотами. Она не подойдет энтузиастам, желающим выжать максимум из системы, но станет отличным выбором для тех, кто ценит стабильность и простоту. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4. Для игрового ПК в 2024 году предпочтительнее рассматривать комплекты из двух модулей с частотой от 3200 МГц, но для офисной машины или домашнего медиацентра данная модель предлагает отличное соотношение цены, объема и надежности.
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