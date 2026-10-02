Описание товара Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SWHD35G)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей общей емкостью 32 ГБ предназначен для современных игровых систем и мощных рабочих станций, где важна как высокая скорость, так и достаточный объем для многозадачности. Он станет отличным выбором для геймеров, желающих получить плавный FPS в требовательных AAA-проектах, а также для энтузиастов, работающих с графикой, монтажом видео или запускающих тяжелые профессиональные приложения наряду с десятками вкладок браузера. Данная конфигурация с запасом покрывает потребности сегодняшних и ближайших игр, предлагая сбалансированное решение для сборки нового ПК или серьезного апгрейда старого.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Данное поколение является стандартом для платформ Intel и AMD последних лет, но важно помнить о физической несовместимости слотом DDR3 или DDR5. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это стандартная десктопная планка для настольных компьютеров, которая не подойдет для ноутбуков или серверов, где требуются модули SO-DIMM или Registered DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Этого объема более чем достаточно для одновременной работы игр, стриминга, мессенджеров и фоновых приложений без обращения к медленному файлу подкачки на SSD. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки текстур в играх, отзывчивость системы в тяжелых рабочих средах и скорость обработки больших массивов данных, особенно в паре с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура чувствительна к частоте памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг для этой памяти составляет CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц указывает на хороший баланс между высокой скоростью и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для достижения заявленных параметров модули поддерживают технологию XMP 2.0 от Intel, которая позволяет автоматически настроить частоту и тайминги в BIOS/UEFI материнской платы одной кнопкой, избавляя пользователя от сложностей ручного оверклокинга и обеспечивая стабильную работу на гарантированных настройках.

Совместимость с платформой

Память совместима с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD X, B для процессоров Ryzen, поддерживающих DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы ее официально поддерживали как процессор (например, большинство Ryzen 3000/5000 серий и Intel Core 10-го поколения и новее), так и материнская плата. Перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если используется не топовый чипсет.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета с геометрическим дизайном, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках и разгоне, способствуя стабильности системы. Яркая адресуемая RGB-подсветка, расположенная на верхней кромке, позволяет интегрировать память в общую световую схему сборки, синхронизируя ее с подсветкой материнской платы и других компонентов через фирменное ПО (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и аналоги). Высота радиаторов средняя, но перед установкой стоит проверить их совместимость с габаритными башенными кулерами процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современных процессоров в играх и профессиональных задачах. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом (например, слоты A2 и B2), согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является физическая и электрическая несовместимость с другими поколениями памяти - этот модуль DDR4 нельзя установить в слоты DDR3 или DDR5. Заявленная частота 3200 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS, при работе на штатных настройках JEDEC память будет работать на базовой частоте (чаще 2133 или 2400 МГц). При апгрейде системы добавление новых модулей к уже установленным, даже той же серии, не гарантирует стабильную работу на высоких частотах - для максимальной надежности лучше использовать один полный комплект. Данный комплект оптимален для тех, кто собирает сбалансированный ПК для игр и работы, ценящий не только скорость, но и эстетику сборки с RGB-подсветкой.