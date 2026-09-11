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Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K)

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Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 4
Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 5
Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 6
Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
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  • Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 2
  • Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 3
  • Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 4
  • Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 5
  • Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 6
  • Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566361
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подойдёт пользователям, которые собирают современный компьютер или проводят плановый апгрейд системы на базе процессоров Intel 12-13-14-го поколений или AMD Ryzen 7000. С объёмом в 16 ГБ и хорошей скоростью DDR5-5600 он закрывает потребности как в комфортном гейминге, так и в серьёзной многозадачности – вы сможете одновременно держать открытыми десятки вкладок в браузере, работать с офисными пакетами и даже редактировать фотографии без заметных подтормаживаний. Для профессиональных задач вроде монтажа видео 4K или 3D-рендеринга лучше рассмотреть комплект из двух таких модулей или больший объём, но для большинства домашних и рабочих сценариев этой планки хватит с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Это означает, что планка физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому её можно установить только в материнскую плату с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных систем используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что на сегодня является оптимальным стандартом для большинства систем. Заявленная эффективная частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. В реальных задачах, таких как игры или работа в требовательных приложениях, это напрямую влияет на скорость загрузки уровней, отзывчивость интерфейса и плавность рендеринга, особенно в паре с современным CPU. Однако для активации полной скорости в 5600 МГц почти всегда потребуется включить профиль XMP в BIOS материнской платы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевые тайминги этой памяти обозначаются как CL40-40-40-80, где первое число (CAS Latency) имеет решающее значение для задержки отклика. При высокой частоте 5600 МГц такие тайминги являются типичными для многих доступных модулей DDR5 начального уровня. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что немного ниже, чем у предыдущих поколений, способствуя меньшему тепловыделению. Для простого и безопасного разгона до заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, позволяющую одним кликом в BIOS выйти на частоту 5600 МГц без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с платформами, поддерживающими стандарт DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платформы AMD AM5 для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 и что её производитель в списке поддерживаемых модулей (QVL) указывает стабильную работу на частоте 5600 МГц, особенно при установке нескольких планок.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, что важно для стабильной работы на высоких частотах. Его высота является стандартной и с большой вероятностью не вызовет конфликтов с установленным массивным процессорным кулером, что упрощает монтаж и планирование сборки. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, которые ценят чистую функциональность или собирают систему в корпусе без окна.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты материнской платы (обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора). Если вы покупаете эту планку для апгрейда, важно учитывать, что смешивание её с уже установленной памятью другого поколения, частоты или таймингов может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это несовместимость с платформами DDR4, физическая установка в неподходящий слот невозможна. Даже при совместимой материнской плате для работы на заявленной частоте 5600 МГц требуется включить профиль XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 4800 МГц). При выборе ориентируйтесь на поколение своей платформы: для новой сборки на Intel 12/13/14-го поколений или AMD AM5 это хороший базовый вариант, но для максимальной производительности в играх стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима. Если же ваша цель – максимально бюджетный апгрейд старой системы на DDR4, этот модуль вам не подойдёт.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подойдёт пользователям, которые собирают современный компьютер или проводят плановый апгрейд системы на базе процессоров Intel 12-13-14-го поколений или AMD Ryzen 7000. С объёмом в 16 ГБ и хорошей скоростью DDR5-5600 он закрывает потребности как в комфортном гейминге, так и в серьёзной многозадачности – вы сможете одновременно держать открытыми десятки вкладок в браузере, работать с офисными пакетами и даже редактировать фотографии без заметных подтормаживаний. Для профессиональных задач вроде монтажа видео 4K или 3D-рендеринга лучше рассмотреть комплект из двух таких модулей или больший объём, но для большинства домашних и рабочих сценариев этой планки хватит с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Это означает, что планка физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому её можно установить только в материнскую плату с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных систем используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что на сегодня является оптимальным стандартом для большинства систем. Заявленная эффективная частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. В реальных задачах, таких как игры или работа в требовательных приложениях, это напрямую влияет на скорость загрузки уровней, отзывчивость интерфейса и плавность рендеринга, особенно в паре с современным CPU. Однако для активации полной скорости в 5600 МГц почти всегда потребуется включить профиль XMP в BIOS материнской платы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевые тайминги этой памяти обозначаются как CL40-40-40-80, где первое число (CAS Latency) имеет решающее значение для задержки отклика. При высокой частоте 5600 МГц такие тайминги являются типичными для многих доступных модулей DDR5 начального уровня. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что немного ниже, чем у предыдущих поколений, способствуя меньшему тепловыделению. Для простого и безопасного разгона до заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, позволяющую одним кликом в BIOS выйти на частоту 5600 МГц без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с платформами, поддерживающими стандарт DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платформы AMD AM5 для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 и что её производитель в списке поддерживаемых модулей (QVL) указывает стабильную работу на частоте 5600 МГц, особенно при установке нескольких планок.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, что важно для стабильной работы на высоких частотах. Его высота является стандартной и с большой вероятностью не вызовет конфликтов с установленным массивным процессорным кулером, что упрощает монтаж и планирование сборки. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, которые ценят чистую функциональность или собирают систему в корпусе без окна.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты материнской платы (обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора). Если вы покупаете эту планку для апгрейда, важно учитывать, что смешивание её с уже установленной памятью другого поколения, частоты или таймингов может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это несовместимость с платформами DDR4, физическая установка в неподходящий слот невозможна. Даже при совместимой материнской плате для работы на заявленной частоте 5600 МГц требуется включить профиль XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 4800 МГц). При выборе ориентируйтесь на поколение своей платформы: для новой сборки на Intel 12/13/14-го поколений или AMD AM5 это хороший базовый вариант, но для максимальной производительности в играх стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима. Если же ваша цель – максимально бюджетный апгрейд старой системы на DDR4, этот модуль вам не подойдёт.

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Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5600 (PVV516G560C40K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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